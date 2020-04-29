دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تسجل إرتفاع سنوي في أرباح قطاع الهاتف بنسبة 16.7٪ في الربع الأول ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت العملاق الكوري اليوم عن تقريرها المالي للربع الأول من 2020 الذي إنتهى في 31 من مارس، حيث إنخفضت إيرادادات الشركة عن الربع الماضي بنسبة 7.6%، بينما إرتفعت أرباح قطاع الهاتف بنسبة 16.7% عن نفس الربع من العام الماضي.

سجلت سامسونج إيرادات بقيمة 55.33 ترليون وون في الربع الأول من 2020، أي بإنخفاض بنسبة 7.6% عن الربع السابق، حيث يعود ذلك إلى تراجع الطلب في قسم الإلكترونيات الذي يساهم فيه إنتشار فيروس COVID-19، بينما إرتفعت الإيرادات السنوية بنسبة 5.6% مع زيادة الطلب على الأجهزة المحمولة.

من جانب أخر سجلت سامسونج أرباح تشغيلية بقيمة 6.45 ترليون وون أي بإنخفاض بنسبة 9.9% في ربع تلو الأخر، إلا أنها إرتفعت عن نفس الربع من العام الماضي بنسبة 3.5%.

ولقد سجلت سامسونج إرتفاع في مبيعات الهواتف الذكية عن نفس الربع من العام الماضي، ويعود ذلك إلى مبيعات هاتف Galaxy S20 Ultra المميز التي جاءت بنسبة أعلى من المتوقع، كما ساهم هاتف Galaxy Z Flip في زيادة مبيعات الشركة أيضاً.

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وتتوقع سامسونج إنخفاض حاد في الشحنات في الربع الثاني من 2020، وذلك نتيجة لتراجع الطلب في الأسواق العالمية مع إنتشار COVID-19، وإغلاق الكثير من متاجر الشركة التي سيكون لها تأثير مباشر على إنخفاض المبيعات.

يذكر أن سامسونج مستمرة في محاولاتها لتجاوز أزمة كورونا في الأسواق العالمية، حيث تستعد لإطلاق إصدار جديد من هواتفها القابلة للطي هذا العام، إلى جانب إصدار جديد من سلسلة هواتف Note، كما تستهدف الشركة الأسواق التي تتميز بإنتشار شبكات 5G بمزيد من المنتجات خلال الفترة القادمة.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تسجل إرتفاع سنوي في أرباح قطاع الهاتف بنسبة 16.7٪ في الربع الأول ظهر على التقنية بلا حدود.