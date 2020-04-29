"تيكا" التركية تقدم مساعدات لـ700 عائلة تونسية

تونس / يسرى ونّاس / الخليج 365



قدمت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، مساعدات لـ 700 عائلة تونسية من ذوي الدخل المحدود، ضمن مبادرات خيرية تقوم بها في شهر رمضان.



وفي تصريح للأناضول، قال محافظ القصرين محمد شمسة، الثلاثاء، "أشكر تيكا على مبادرتها بمساعدة عائلات من فريانة وماجل بالعباس من محافظة القصرين (غرب)، وتقديم 500 طرد مليء بالمواد الغذائية".

وتابع "المبادرة تأتي في إطار التعاون الثنائي بين البلدين، وهي ليست الأولى، ونتمنى أن تتواصل".

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قدمت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، مساعدات لـ 700 عائلة تونسية من ذوي الدخل المحدود، ضمن مبادرات خيرية تقوم بها في شهر رمضان. وفي تصريح للأناضول، قال محافظ القصرين محمد شمسة، الثلاثاء، "أشكر تيكا على مبادرتها بمساعدة عائلات من فريانة وماجل بالعباس من محافظة القصرين (غرب)، وتقديم 500 طرد مليء بالمواد الغذائية". ( Yassine Gaidi - وكالة الخليج 365 )

وبحسب مراسلة الخليج 365، تمثلت المساعدات في طرود تحتوي مواد غذائية انتفعت بها 500 أسرة تقطن في محافظة القصرين، و200 بمحافظة قفصة، جنوبي البلاد.



ومنتصف أبريل/ نيسان الجاري، قدمت "تيكا" معدات طبية لأكبر مستشفى جامعي للتوليد في تونس.



وقبلها بأيام قدمت الوكالة نظام تصوير طبي لمستشفى في البلاد متخصص بعلاج مرضى فيروس كورونا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.