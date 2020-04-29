عراقية مصابة بكورونا تتسبب باستنفار أمني في البصرة

علي جواد/ الخليج 365

المرأة شاركت بمجلس عزاء ما أدى لتفشي الفيروس في القضاء الذي تقطن فيه وإغلاقه من قبل السلطات وإعلانه منطقة موبوءة

السلطات المحلية سجلت 71 إصابة بـ"كورونا" في قضاء الهارثة خلال 48 ساعة

تسببت مشاركة امرأة عراقية مصابة بفيروس كورونا بمجلس عزاء أحد أقاربها باستنفار أمني في عموم محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وأعلنت قيادة عمليات البصرة(تتبع الجيش)، الأربعاء، استنفار قواتها في عموم المحافظة وتشديد الإجراءات عقب تسجيل عشرات الإصابات بكورونا خلال اليومين الماضيين.

وقالت قيادة العمليات في بيان لها، إن "قائد العمليات الفريق الركن قاسم نزال وجه باستنفار أمني عام في البصرة بسبب ارتفاع إصابات كورونا، ودعا المواطنين إلى الالتزام بقواعد حظر التجوال".

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وسجلت السلطات في البصرة أمس الثلاثاء، 37 إصابة في قضاء الهارثة شمالي المحافظة.

بدوره، قال نذير الشاوي قائممقام قضاء الهارثة، إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في القضاء ارتفعت إلى 71 بعد تسجيل 34 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف الشاوي في بيان له الأربعاء، أن "الإصابات الـ34 سجلت بمنطقة الخورة في قضاء الهارثة، ويجري نقل المصابين إلى مستشفى البصرة التعليمي".

وقررت السلطات المحلية في محافظة البصرة العراقية أمس الثلاثاء، إغلاق قضاء الهارثة، وإعلانه منطقة موبوءة بفيروس كورونا بسبب تفشي الفيروس إثر مشاركة امرأة مصابة بمجلس عزاء أحد أقاربها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.