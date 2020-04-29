كورونا.. وفاتان بالمغرب و143 إصابة في عمان

عواصم عربية / الخليج 365

ـ عدد الوفيات في المغرب بلغ 167

ـ إجمالي الإصابات بالسلطنة وصل ألفين و274

أعلن المغرب، الأربعاء، تسجيل وفاتين بكورونا، فيما رصدت سلطنة عمان 143 إصابة بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة المغربية، بارتفاع عدد الوفيات إلى 167، إثر تسجيل حالتين، فيما بلغ عدد المصابين 4289، عقب الكشف عن 37 إصابة.

وقالت الوزارة، في الموقع الخاص بكورونا، إن "عدد المتعافين ارتفع إلى 890، بعد تماثل 112 حالة".

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من جانبها، أعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل 143 إصابة بالفيروس.

وأكدت الوزارة في بيان، ارتفاع إجمالي الإصابات إلى ألفين و274، بينها 10 وفيات و364 متعافيا.

وإجمالا، أصاب الفيروس حتى صباح الأربعاء، أكثر من 3 ملايين و138 ألفا بالعالم، توفي منهم نحو 218 ألفا، وتعافى أكثر من 962 ألفا، وفق موقع "وورلد ميترز" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.