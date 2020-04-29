برنامج الأغذية العالمي يقلص مساعداته لليمن إلى النصف

اليمن/ الخليج 365

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، تقليص المساعدات المقدمة إلى اليمن حتى النصف، بسبب نقص التمويل.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الأغذية العالمي في اليمن، اطلعت عليه الخليج 365.

وأوضح البيان، أن "عمليات الأغذية العالمي في اليمن تواجه نقصًا حادًا في التمويل إثر العمل في بيئة بالغة الصعوبة في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات في صنعاء (الحوثي)".

وأضاف أنه "لم يعد أمام البرنامج في الوقت الراهن خيار سوى تقليص المساعدات الغذائية إلى النصف لتفادي توقفها بشكل كامل مستقبلا".

وتابع: "ابتداءً من نهاية إبريل (نيسان) الجاري، ستحصل الأسر على مساعدات غذائية على أشهر متناوبة بدلاً من المساعدات الشهرية".

وذكر أنه يتم تقسيم المحافظات إلى مجموعتين، الأولى هي محافظات البيضاء وإب (وسط) والمحويت وعمران وريمة وصنعاء (مديريات ريف صنعاء) وصعدة (شمال) والحديدة (غرب)".

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وأفاد أن المجموعة الثانية هي "محافظات الضالع (جنوب) والجوف (شمال) وذمار(وسط) وحجة (شمال غرب) ومأرب (شرق) ومدينة صنعاء وتعز(جنوب غرب)".

يذكر أن نحو أكثر من 80 بالمئة من المناطق المذكورة من قبل البرنامج الأممي تقع تحت سلطة الحوثيين.

وأفاد البيان أنه "سيتم العمل بالتناوب بين المجموعتين أعلاه، إلى حين الحصول على تمويل إضافي يتمكن من خلاله البرنامج استئناف عملياته بشكل كامل".

ودعا البرنامج السلطات في صنعاء إلى احترام الاتفاقات وتطبيق تدابير الثقة اللازمة لاستئناف التمويل والعمليات الكاملة حتى يتمكن من الاستجابة للاحتياجات الماسة في البلاد.

ولم يصدر على الفور تعليق من قبل الحوثيين أو الحكومة اليمنية حول قرار البرنامج الأممي، إلا أن جماعة الحوثي سبق أن اتهمت البرنامج بالفساد وأنه يقوم بتوزيع مساعدات منتهية الصلاحية.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمائة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.



ويزيد من تعقيدات النزاع امتداداته الإقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء، تضم أكثر من نصف سكان البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.