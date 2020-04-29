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المرور يشرح آلية إتمام مبايعة ونقل ملكية المركبات إلكترونيًا دون شهادة الفحص

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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استعرضت الإدارة العامة للمرور آلية إتمام مبايعة ونقل ملكية المركبات، إلكترونيًا، وهي الخدمة التي أتاحتها للمواطنين مؤخرًا دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري، نظرًا لإغلاق محطات الفحص ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس .

ونوهت الإدارة إلى أنه يجب قبل إتمام عملية المبايعة التأكد من عدم وجود مخالفات مرورية على المشتري، وسريان رخصة السير الخاصة به، وأن يكون مبلغ الشراء بين 5 آلاف و150 ألف ريال.

ولإتمام إجراءات مبايعة المركبة ونقل ملكيتها، بيّنت إدارة المرور أنه يتم معاينة المركبة وفحصها من قِبل المشتري، وتحديد ثمن المبايعة، ثم يقوم المشتري بتزويد البائع برقم الهوية وتاريخ الميلاد، ليدخل البائع بدوره على منصة “أبشر” ويختار خدمة “عرض مركبة للبيع” ويدخل تفاصيل المبايعة.

من جانبه، يدخل المشتري على منصة “أبشر” ويختار (قبول أو رفض) طلب المبايعة، ثم يقوم بتحويل ثمن المبايعة إلى حساب الخدمة البنكي عن طريق القنوات البنكية، وفور وصول الحوالة يتم إشعار الطرفين لإتمام عملية تسليم المركبة.

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