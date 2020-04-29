اخبار الخليج

الخام الأميركي يقفز بأكثر من 14 بالمئة

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

Advertisements

قفز سعر الخام الأميركي بأكثر من 14 بالمئة في الأسواق الآسيوية صباح الأربعاء، مسجلًا أكثر من 14 دولارًا للبرميل، وذلك غداة تكبده خسائر كبيرة.

وكان سبب الخسائر بيع صندوق استثماري قابل للتداول في البورصة عقوده النفطية قصيرة الأجل، في خضم المخاوف المتعاظمة إزاء الفائض في العرض والنقص في القدرات التخزينية.

وسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الذي يطلق عليه أيضًا اسم: “النفط الخفيف الحلو”، ويعتبر مرجعيًّا في تسعير الخامات الأميركية، ارتفاعًا بنسبة 14.2 بالمئة، في جلسة التداولات الآسيوية الصباحية، ليبلغ 14.09 دولارًا للبرميل.

ووفق “رويترز”: كانت خسائر برميل غرب تكساس الوسيط تخطّت خلال جلسة التداول الثلاثاء 21 بالمئة، بعدما أعلن “صندوق نفط الولايات المتحدة” القابل للتداول في البورصة، بيع كل عقوده الآجلة لشهر يونيو من هذا الخام، والاستعاضة عنها بعقود طويلة الأمد، في قرار شكّل ضغطًا كبيرًا على عقود الخام تسليم يونيو.

أما مزيج برنت الذي يعتبر مرجعيًّا في تسعير الخامات العالمية، فارتفع من جهته في الأسواق الآسيوية صباح الأربعاء بنسبة 3.27 بالمئة، ليصل إلى 21.13 دولارًا للبرميل.

Advertisements

ويواجه سوق النفط معضلة تتمثل بانخفاض كبير في الطلب، بسبب تفشي ، مقابل وفرة في العرض.

وتمتلئ المخازن بالذهب الأسود بشكل سريع؛ مما يثير مخاوف من تشبع كامل للاحتياطات في الأجل القصير.

وانهارت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة على خلفية تراجع الطلب الناجم عن القيود وتدابير حظر السفر المفروضة في العالم لمكافحة تفشي الوباء.

وخلال الأسبوع الماضي انخفض الخام الأميركي للمرة الأولى في التاريخ إلى ما دون الصفر؛ بسبب تخمة في المخزون أجبرت المستثمرين على الدفع من أجل التخلص من الخام، وقد أغلق خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو في جلسة 20 أبريل الجاري على ناقص 37.63 دولارًا للبرميل.

انشر الخبر :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخام الأميركي يقفز بأكثر من 14 بالمئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا