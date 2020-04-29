شفاء 213 من مصابي كورونا بالكويت

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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم الأربعاء، شفاء 213 حالة من المصابين بفيروس كورونا (سارس كوف-2) المسبّب لمرض (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1389 حالة.
وقال الشيخ باسل الصباح؛ عبر “تويتر”، وفقما نقلت صحيفة القبس: «بحمد لله وبعده الثناء على طواقمنا الطبية بلغت حالات الشفاء اليوم 213 حالة بمجموع كلي لحالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد 1389 حالة».
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