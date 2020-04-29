اعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الاربعاء عن تسجيل 143 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) ليرتفع عدد حالات الاصابة الى 2274 حالة.
ونقلت وكالة الانباء العمانية عن بيان الوزارة انه تم تسجيل 42 اصابة في صفوف المواطنين العمانيين و101 اصابة بين الوافدين.
واشارت الوزارة الى ان 364 حالة من اصل 2274 حالة قد تماثلت للشفاء اضافة الى وفاة 10 حالات.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطنة عمان: تسجيل 143 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.