سلطنة عمان: تسجيل 143 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

اعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الاربعاء عن تسجيل 143 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) ليرتفع عدد حالات الاصابة الى 2274 حالة.

ونقلت وكالة الانباء العمانية عن بيان الوزارة انه تم تسجيل 42 اصابة في صفوف المواطنين العمانيين و101 اصابة بين الوافدين.

واشارت الوزارة الى ان 364 حالة من اصل 2274 حالة قد تماثلت للشفاء اضافة الى وفاة 10 حالات.