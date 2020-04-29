ما لا تعرفه عن جوهرة الثعبان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020

الخليج 365 - خاص

تكثر الأقاويل حول القصص الغريبة والمريبة بين الفترة والأخرى، لاسيما تلك الروايات التي فيها تعاملات مع الجن.



ومن أشهر تلك الروايات والقصص، ما يعرف أو يسمى بـ"جوهرة الثعبان"، فماذا تعرف عنها عزيزنا القارئ؟

ما هي جوهرة الثعبان

جوهرة الثعبان الحقيقية، تغوص في الحبوب، بمجرد تشغيل القرآن، وسورة الأنفال على وجه الخصوق، لكن بيعها حرام ولا يجوز شرعا، وقد يتعرض بائعها والساعين فيها إلى ما لا يحمد عقباه من شرور الجن.

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يؤكد أهل العلم، وأحد الشيوخ في حضرموت، حرمة بيع الجوهرة، والتعامل مع الوسيط الروحاني الذي يتخاطب مع الجن، وفي حقيقة الأمر الوسيط عبارة عن مشعوذ ساحر كافر بالله.

ويضيف فضيلة الشيخ - نتحفظ عن ذكر اسمه بطلب منه - أن هذه البيعة تعرف ببيعة المجانين، ومثلها مثل بيع وشراء الزئبق الأحمر"

ويقول شخص مقرب من مالك الجوهرة: " إنه بامكان الوسيط الروحاني جني منها ما يزيد عن 250 مليون دولار!".

ويضيف، أن الجوهرة إذا كان فيها ملك جان فإن السعر سيتضاعف لما فوق ذلك! لكن الخطير في الأمر أن أهل البيت والأسرة قد تعاني من أمراض روحانية يُستعصى، علاجها، مثل الجنون والتلبس وغير ذلك.

ويختتم الشيخ حديثه، بالقول:"المبالغ الضخمة التي يأتي بها الجن مقابل الجوهرة، تكون مسروقة من بنوك أو غيرها في الغالب، ونسأل الله السلامة من الكفر والشرك وتصديق السحرة".