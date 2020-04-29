شكرا لقرائتكم خبر عن «معاً» تحث مجتمع أبوظبي على التبرع بأجهزة كمبيوتر للأسر المتضررة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حثت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، العائلات القادرة على المساهمة بأجهزة كمبيوتر، والأجهزة اللوحية الاحتياطية لديهم لبرنامج «معاً نحن بخير»، ليتم توزيعها على الأسر المتضررة نتيجة الظروف الاقتصادية والصحية الراهنة، لضمان استمرارية تعليم أطفالهم.

وذكرت هيئة «معاً»، أنها تلقت منذ إطلاق البرنامج، العديد من طلبات الدعم من أولياء الأمور المتضررين، للحصول على أدوات التعلم عن بعد من أجهزة الكمبيوتر، والأجهزة اللوحية، لمساعدتهم على ضمان استمرارية تعليم أطفالهم، خلال هذه الظروف.

ويمكن للراغبين في المساهمة بأجهزة الكمبيوتر الاتصال على الرقم المجاني 800-56226 أو تسجيل تفاصيل مساهماتهم على الموقع الإلكتروني togetherwearegood.ae، وسيعاود فريق عمل هيئة «معاً» الاتصال بهم لاستلام مساهماتهم خلال ثلاثة أيام عمل. حيث يستمر استلام طلبات المساهمة حتى تاريخ 7 مايو/ أيار الجاري.

ويمكن للمشاركين الراغبين في المساهمة مالياً، إرسال رسائل نصية قصيرة إلى 6670 (بقيمة1000 درهم)، أو إلى 6678 (بقيمة 500 درهم)، أو إلى 6683 (بقيمة 100 درهم)، أو إلى 6658 (بقيمة 50 درهماً)، كما يمكنهم الاتصال على رقم 8005-MAAN للتطوع وللمساهمات العينية، أو للمساهمات المالية التي تزيد على 1000درهم، أو إرسال رسائل على «الواتس أب» على 0543055366، للمساهمات العينية من المعدات، والمباني، والخدمات، والمساهمة بالوقت، إضافة إلى التطوع من قبل الخبراء.