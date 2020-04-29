«مؤسسة زايد للأعمال الخيرية» توزع المير الرمضاني في مختلف مناطق الدولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قامت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، مُنذ أول أيام شهر رمضان المبارك، بتوزيع المير الرمضاني على الأسر المتعففة في مختلف مناطق الدولة وذلك في إطار برامجها الإنسانية التي شهدت زيادة ملحوظة خلال الشهر الفضيل خاصة في ظل الظروف الراهنة.

ووزعت فرق المؤسسة السلال الغذائية في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، وكذلك في مختلف المناطق الشمالية بالدولة؛ في حين وفرت للعائلات المتعففة عدداً من القسائم الشرائية لترك الفرصة أمامهم لاختيار احتياجاتهم الضرورية للاستعانة بها على توفير المعيشة الكريمة.

وقال مدير عام المؤسسة حمد سالم بن كردوس العامري، إن آلية توزيع المير الرمضاني راعت توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة التزام المواطنين والمقيمين منازلهم، حيث قام عدد من موظفي المؤسسة بإيصال السلال الغذائية إلى أصحابها الذين استدلت المؤسسة عليهم ضمن دراسة لعدد من الحالات، وكان التواصل بواسطة الهاتف والبريد الإلكتروني وعبر الجهات الخيرية والجمعيات الموثوقة والمعروفة داخل الدولة.

وبهذه المناسبة رفع العامري أطيب التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة. وأكد في تصريح مرئي نشر عبر قنوات التواصل الاجتماعي، حرص مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية على القيام بدورها وتقديم المساعدات الإنسانية للأسر المتعففة لتكون عوناً للجهات الرسمية في تحمل المسؤولية المجتمعية، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل بكفاءة عالية بالرغم من الظرف الطارئ باستخدام أحدث التقنيات لتسهيل العمل عن بعد. وقال: «لا تشلون هم» هو شعار تسير على نهجه المؤسسة هذا العام، مشيراً إلى أن كافة الأعمال الخيرية والإنسانية التي تقوم بها المؤسسة تعتبر محور عملها وهي تضع جاهدة كل الإمكانيات لتسخرها للعمل في الشأن الاجتماعي الإنساني في مجال الصحة والتعليم وتوفير الحياة الكريمة.