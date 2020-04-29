«التربية»: برنامج «متيمعين» يعزز ثقافة التعلم والتطوير المستمر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت وزارة التربية والتعليم أن برنامج «متيمعين» الذي أطلقته خلال شهر رمضان المبارك، يهدف إلى نشر ثقافة التعلم والتطوير المستمر للمجتمع لبناء ثقافة تربوية يتشارك فيها الجميع، وذلك بما يتوافق مع رؤيتها ورسالتها.

ويتكون البرنامج المسائي «متيمعين» من سلسلة من اللقاءات والجلسات الرمضانية المباشرة المتنوعة والتي تتضمن موضوعات تعزز المعرفة لدى فئات المجتمع كافة.

وبدأت الوزارة تنظيم لقاءات وورش مسائية وجلسات رمضانية عن بعد عبر حساب إدارة التدريب والتنمية المهنية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» واستقطبت نخبة من موظفي الوزارة والمجتمع المحلي. وأكدت الوزارة، أن الجلسة الأولى للبرنامج ركزت على ضرورة تفعيل مبدأ الثقافة للجميع خاصة مع تركيز أنشطته على إحداث تغير ثقافي ومعرفي لأفراد المجتمع وذلك في إطار جهودها من أجل تطوير ثقافة المعرفة.

وأسهمت استراتيجية الوزارة في نقل الثقافة من إطارها المؤسسي إلى المجتمعي حتى أصبح المجتمع عنصراً فاعلاً ومتفاعلاً مع الأنشطة التي تنظمها الوزارة بما فيها المبادرات الثقافية كـ «متيمعين» وكذلك جلسات «شركاء» التي تمكن أولياء أمور الطلبة من عقد شراكات بناءة مع مختلف الجهات المعنية بالعملية التربوية. يشار إلى أن الأسبوع الأول من برنامج «متيمعين» شهد عقد جلسة تحت عنوان «هندس بيتك» وقدمها المهندس طارق الحمادي والمهندس عبدالكريم الحوسني. وتعلم المشاركون من متابعي قنوات وزارة التربية والتعليم عبر الإنستجرام خلال الجلسة كيفية ابتكار الأفكار المثالية للتصميم الداخلي لمنزل عصري.

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