شكرا لقرائتكم خبر عن المستهلك الأمريكي.. لا ثقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هوت ثقة المستهلكين الأمريكيين في إبريل/نيسان إلى أدنى مستوى في حوالي ست سنوات، بينما أدت إجراءات صارمة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد إلى تعطيل شديد للنشاط الاقتصادي، وألقت بملايين الأمريكيين خارج العمل. وقالت مؤسسة كونفرانس بورد إن مؤشرها لثقة المستهلكين هبط إلى قراءة عند 86.9 هذا الشهر، وهي الأدنى منذ يونيو/حزيران 2014، وانخفاضاً من 118.8 في مارس/آذار. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يهبط المؤشر إلى 87.9 في إبريل/نيسان.

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