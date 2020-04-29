دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters وزارة الصحة: الإصابات بكورونا تتجاوز 30 ألف حالة في بيرو

ليما (رويترز) - أكدت وزارة الصحة في بيرو يوم الثلاثاء أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 30 ألفا مع تسجيل 854 حالة وفاة.

ووصل عدد حالات الإصابة إلى 31190 وهو ثاني أعلى حصيلة في أمريكا اللاتينية.‭‭‭ ‬‬‬وطبقا لإحصاء لرويترز فإن العدد زاد أكثر من المثلين خلال تسعة أيام.

وأدت العدوى إلى انهيار بعض المرافق الطبية مع الاحتفاظ بالجثث في الأروقة وإعادة استخدام الكمامات بشكل متكرر واندلاع احتجاجات بين العاملين في المجال الطبي الذين يشعرون بالقلق على سلامتهم.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير أحمد صبحي خليفة)