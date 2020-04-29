دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters عدد الوفيات بكورونا في فرنسا يرتفع من جديد ويقترب من 24 ألف حالة

باريس (رويترز) - قالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في فرنسا زاد 367 ليصل إلى 23660 حالة يوم الثلاثاء في حين ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 1520 لتصبح 129856 حالة.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أمام البرلمان إن فرنسا لن تنهي العزل العام ما لم يتراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا لأقل من ثلاثة آلاف حالة يوميا.

وزادت حصيلة الوفيات 1.6 في المئة بالمقارنة مع يوم الاثنين مع تباطؤ الوتيرة بشكل طفيف خلال الأربع والعشرين ساعة.

وتراجع عدد الأشخاص المصابين بكوفيد-19 في المستشفيات بشكل أكبر من 28055 يوم الاثنين إلى 27484 يوم الثلاثاء كما تراجع عدد الأشخاص الموجودين في الرعاية المركزة من 4608 يوم الاثنين إلى 4387 شخصا يوم الثلاثاء. وتشهد هذه الأعداد تراجعا منذ أسبوعين على الأقل.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية- تحرير حسن عمار)