الاعلان عن Kinefinity MAVO Edge كاميرا سينمائية فل فريم لتصوير فيديو 8K RAW

اعلنت شركة كينفنتي عن Kinefinity MAVO Edge كاميرا فل فريم بوضوح 44.7 ميجابكسل مع أكثر من 14 درجة من النطاق الديناميكي تستطيع تسجيل فيديو داخلي بدقة 8K بسرعة تصل إلى 75 إطار في الثانية، تتضمن خيارات التشفير المتوفرة Apple ProRes RAW بالإضافة إلى ProRes 4444 XQ و ProRes 422 HQ و H.264 proxy.

تتميز الكاميرا الجديدة بوضع تصوير Open gate 3:2 8K بسرعة تصل

إلى 48 إطار في الثانية بالإضافة إلى تصوير 6K بسرعة تصل إلى 100 إطار

في الثانية و 4K Wide بسرعة تصل إلى 160 إطار في الثانية.

تشمل الميزات الأخرى حساسية ISO مزدوجة عند 800/3200

وفلاتر ND داخلية، تأتي الكاميرا الجديدة مع نظام KineMOUNT

لتثبيت العدسات والذي يمكن تكييفه مع انظمة PL و LPL و EF النشطة

واخيراً E-mount بدون وظائف اوتوماتيكية.

ومن المثير للاهتمام أن Kinefinity MAVO Edge هي أول كاميرا

من كيفينيتي تتميز بنظام فلاتر ND داخلي بمحرك يغطي من 2 إلى 7 درجات،

ايضا هناك فلتر OLPF (فلتر تمرير منخفض بصري) إلى جانب فلتر قطع

الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء، يتكون هيكل الكاميرا نفسها

من ألياف الكربون ويبلغ وزنها 1.2 كجم فقط.

يستخدم نظام KineMAG الآن NVMe M.2 بدلاً من SATA 3.0

بالتالي الاستفادة من بروتوكول PCIe 3.0 الذي يسمح بالتعامل مع معدل

بيانات أعلى تصل إلى 10 جيجابت / ثانية. اقرأ ايضاً | الكشف عن كاميرة Kinefinity Mavo LF بجودة 6K

تتميز كاميرا Kinefinity MAVO Edge بتصميم مزدوج للوسائط

مما يتيح للكاميرا بتسجيل عدة مشاهد في نفس الوقت حيث من الممكن

تسجيل برنامج الترميز الرئيسي على بطاقة واحدة وملفات بروكسي H.264

إلى البطاقة الاخرى.

تتمتع كاميرا Kinefinity MAVO Edge بمدخلين XLR يتم التحكم فيهما

بشكل مستقل ويوفران طاقة فانتوم 48 فولت بالإضافة إلى مدخل ميكروفون استريو

منفصل قياس 3.5 مم، يتم تزويد الكاميرا بالطاقة عن طريق بطارية V-mount

بقوة 14.8v او ببطارية BP-U30 من سوني، تحتوي الكاميرا على منفذ D-Tap

و 12 v RS و 12v Lens port.

تقدم الكاميرا أيضًا عددًا كبيرًا من المنافذ القياسية بما في ذلك genlock و timecode

وبروتوكول RS232 ومنفذ RS لتشغيل وتشغيل التسجيل الخارجي، يوجد منفذ RJ45

لشبكة Gigabit Ethernet وشبكة WIFI5 اللاسلكية و USB-C و Bluetooth 5.0.

صممت Kinefinity و Movcam نظام دعم KineKIT مخصصًا لـ MAVO Edge،

يحتوي لوح 15mm baseplate على وظيفة إمداد طاقة غير منقطعة (UPS)

تعمل بواسطة بطاريتين من نوع NP-F550، هذا يسمح للوح الأساس بتشغيل الكاميرا

عند تبديل بطارية V-mount أو BP-U30.

* مواصفات كاميرا Kinefinity MAVO Edge – مستشعر CMOS كامل الإطار قياس 36 × 24 مم – تصوير 8K بدقة 8192 × 5456 بابعاد 3: 2 حتى 48 إطار في الثانية – تصوير 8K Wide بسرعة 75 إطار في الثانية – تسجيل 8 كيلو ProRes RAW – تصوير 6K بسرعة 100 إطار في الثانية – تصوير 4K بسرعة 160 إطار في الثانية – ترميز ProRes 4444 XQ و ProRes 422 HQ و H.264 بروكسي – حساسية ISO مزدوجة (800 / 3200) – فلاتر ND الكترونية مدمجة – 2 مدخلات XLR مع دعم طاقة فانتوم 48V – فتحتين بطاقات ذاكرة SSD – اتصال شبكة WIFI5 اللاسلكية و USB-C وبلوتوث 5.0

ستتوفر كاميرا Kinefinity MAVO Edge للطلب المسبق

وستباع بسعر 11,999$ دولار امريكي مع الشحن في سبتمبر 2020.

