دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters علماء بريطانيون: تأثير الكمامات ضئيل في منع انتشار فيروس علماء بريطانيون: تأثير الكمامات ضئيل في منع انتشار فيروس كورونا

لندن (رويترز) - قالت أنجيلا ماكلين، نائبة كبير المستشارين العلميين في بريطانيا، يوم الثلاثاء إن علماء بريطانيين يوجهون النصح للحكومة خلصوا إلى أن الكمامات ليس لها سوى تأثير ضئيل في الحيلولة دون انتقال العدوى من شخص حامل لفيروس كورونا المستجد إلى آخر.

وأضافت "هناك دليل ضعيف على وجود تأثير بسيط يمكن أن تمنع بموجبه كمامة الوجه مصدر العدوى من شخص مصاب لآخرين من حوله".

(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)