شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم مصرف لبنان: لا توجد معلومات مخفية عن الحكومة واتهامات الإنفاق افتراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حاكم مصرف لبنان المركزي، إن هناك حملة مبرمجة ضده، وإنه لا توجد معلومات مخفية عن الحكومة، وإن الاتهامات بشأن الإنفاق افتراء. وقال إنه اضطر لتنفيذ عمليات هندسة مالية لكسب بعض الوقت للبنان كي يصلح نفسه، وإذا أخفقت الحكومة في تنفيذ الإصلاحات فتلك ليست مسؤولية البنك المركزى، موضخا أن استقرار الليرة اللبنانية قرار وطني ونحن على اقتناع به. وأوضح أن السيولة القابلة للاستخدام 20.9 مليار دولار وأن جميع الأرباح التي حققها البنك المركزي تم تحويلها إلى الحكومة وساعدت في تقليص العجز. Advertisements وأضاف أن البنك المركزي مول الدولة ولكن ليس هو من صرف الأموال.وإنه دعا دوما إلى ضرورة إجراء إصلاحات في الحكومة اللبنانية. واعترض حاكم مصرف لبنان على الأرقام التي عرضها رئيس الوزراء بشأن خسائر البنك المركزي. وقال إن أسعار الوقود والقمح والأدوية لم ترتفع بسبب تحرك البنك المركزى. مؤكدا"حاولنا بالقدر الممكن ضبط سعر الليرة لدى الصرافين".

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