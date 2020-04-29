شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن شفاء 213 حالة مصابة بكورونا وإجمالى المتعافين يصل لـ 1389 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأربعاء، شفاء 213 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1389 حالة، وقال الشيخ باسل الصباح - في بيان صحفي - إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ213 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرا إلى أنه سيتم نقل تلك الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الثلاثاء، شفاء 164 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء حتى يوم أمس إلى 1176 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت الاثنين، إحالة عددا من مخالفى قرار الحجر الصحي المنزلى إلى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، تمهيدا لتسجيل قضايا بحقهم، حرصا على سلامة أفراد المجتمع في ضوء تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).

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وقال الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الصحة الكويتية محمد السبيعى - في بيان صحفي- إن الفرق الطبية المكلفة بمتابعة الحالات التي تخضع إلى الحجر المنزلي، رصدت عبر تطبيق (شلونك) الذي أطلقته الوزارة أخيرا لمتابعة هذه الحالات، عددا من المخالفات ارتكبها قادمون عبر رحلات الإجلاء التي تسيرها الدولة.

وأضاف أن قرار إحالة هؤلاء المخالفين إلى جهات التحقيق، يأتي استنادا إلى القانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.

وأشار إلى أن فرق وزارة الصحة المعنية، تتابع بشكل مستمر الخاضعين للحجر المنزلي، ورصد المخالفات ذات الصلة، وإحالة مرتكبيها إلى الحجر المؤسسي الإلزامي.