بعد ليلة ساخنة.. تحذير عربي من انزلاق لبنان إلى المجهول

القاهرة / الخليج 365



حذرت جامعة الدول العربية، الأربعاء، من انزلاق لبنان إلى المجهول جراء مواجهات دامية بين قوات الجيش ومتظاهرين.



جاء ذلك في بيان للجامعة العربية اطلعت الخليج 365 على نسخة منه، غداة سقوط قتيل وعدد من المصابين إثر اشتباكات بين محتجين وعناصر من الجيش، في مدينة طرابلس شمالي لبنان.



وأعربت الجامعة عن قلقها وانزعاجها الشديدين حيال "التطورات المتسارعة على الساحة اللبنانية، وما يشهده الشارع من تصعيد ميداني خطير بين جموع المتظاهرين والجيش في طرابلس".



وقالت إن "الأمل معقود بشكل خاص على حكمة قيادة الجيش والأجهزة الأمنية، في التصرف بمهنية ومسؤولية معهودين للحيلولة دون انزلاق لبنان إلى المجهول".



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وأوضحت أن "الأزمة المالية والاقتصادية والمصرفية التي يشهدها لبنان، باتت تتطلب معالجات حاسمة وفورية.. الواضح أن الشارع أصبح في وضع خطر لم يعد يحتمل معه الانتظار".



ودعت الجامعة العربية، الحكومة اللبنانية إلى "الإسراع في اتخاذ خطوات عملية وسريعة للإصلاح الاقتصادي، وتلبية المطالب المشروعة للشعب اللبناني"، بحسب البيان ذاته.



والثلاثاء، توفي متظاهر وأصيب آخرون، في اشتباكات بين قوات الجيش اللبناني ومتظاهرين في مدينة طرابلس، خلال احتجاجات منددة بالأزمة المعيشية.



وبجانب طرابلس، شهدت العاصمة بيروت ومدينة صيدا (جنوب) احتجاجات، مساء الإثنين، على تردي الأوضاع المعيشية.



ومنذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، يشهد لبنان احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.