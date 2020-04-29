الصحة : العطاس أحد أسباب انتقال العدوى بـكورونا

نصحت وزارة الصحة الجميع بضرورة اتباع الآداب العامة أثناء العطاس؛ لتقليل خطر العدوى بفيروس “كورونا” المستجد، مشيرة إلى أن العطاس يعد أحد أسباب انتقال العدوى. وأوضحت الوزارة في منشور توعوي، أنه يجب استخدام المناديل الورقية عند العطاس أو الكحة والتخلص منها بأسرع وقت أو استخدام المرفق عن طريق ثني الذراع، إضافة إلى غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون لمدة 40 ثانية. انشر الخبر :

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