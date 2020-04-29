ميزانية الربع الأول لعام 2020.. الإيرادات 192 مليار والمصروفات 226 مليار ريال

أعلنت وزارة المالية اليوم الأربعاء، عن التقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للدولة من السنة المالية 2020.

وأظهرت البيانات تسجيل عجز في الميزانية قدره 34.10 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 192.07 مليار ريال، والمصروفات 226.18 مليار ريال.

وتراجعت الإيرادات 22% عن الربع الأول من العام الماضي، فيما ارتفعت المصروفات بمقدار 4%.

وحققت الإيرادات النفطية خلال الربع الأول 128.77 مليار ريال محققة إنخفاضا بمقدار 24% عن إيرادات الربع الأول من العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 63.3 مليار ريال، متراجعة 17% عن الربع الأول من عام 2019.