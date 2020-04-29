السديس: أبشّركم بقرب فتح أبواب الحرمين الشريفين أمام المصلين (فيديو)

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، أن أبواب الحرمين الشريفين ستفتح أمام المصلين قريباً بإذن الله.

وقال السديس، عبر حساب الرئاسة الرسمي على “سناب شات”: “أبشركم بأنها إن شاء الله أيام، وتنكشف الغمّة عن هذه الأمة، ونعود إلى الحرمين للطواف وللسعي وللصلاة في الروضة الشريفة والسلام على المصطفى عليه الصلاة والسلام”.

وتابع التأكيد بأن الأمور ستعود بإذن الله كما كانت؛ حيث إن الدولة حريصة على إيجاد البيئة السليمة والصحية، داعياً إلى عدم التسرع في التحرر من القيود المفروضة ضمن الإجراءات الاحترازية.