النهر يحفر مجراه

● عاشت الحيوانات في الغابات بين كرٍ وفر، فالمتوحش منها تفتك بالمسالمة، وتدور معارك يومية بينهم، تارة تفر الضحية من جلادها ومفترسها من الحيوانات الكاسرة، وتارات لا تستطيع المقاومة بمفردها إلا نادرًا، هذا نابع من متابعتي الدائمة لمقاطع الفيديو للصراعات في الغابات، ومن أشرس الحيوانات في الفتك في الضحية.

● يمتلك حيوان الضبع أقوى فك وهو حينما ينقض على فريسته يضرب بقوة وخاصة في البطن ويلتهم الكبد والقلب والكلى بسرعة، وغالبًا هو يشارك بقية الحيوانات المفترسة حينما تصطاد فريسة خاصة النمر والذي يعتمد على الختق هو والاسد في القضاء على الفريسة، عكس الضبع.

● لا نغفل الكلاب البرية التي تتحرك في البراري والغابات جماعات، وتهاجم الفريسة مع بعضها البعض، وهي فتاكة في مهاجمة الفرائس، وممكن إذا استفردت في الضبع تهاجمه، وتفتك به رغم خوفها منه، لكنها حذرة في الهحوم بين الكر والفر، وهي تشابه الضبع في قوة الافتراس ونوعية الهجوم.

● تدافع الحيوانات غير المفترسة عن نفسها وتحاول الخلاص من الحيوانات المفترسة، وتساعد بعضها بعضا حينما يهاجم احد منها أسدٌ أو نمر أو فهد أو حتى الضبع، وكثيرًا ماتدافع الجواميس عن بعضها باستخدام قرونها التي تغرسها في جسد الحيوان المفترس.

● يعتبر الحيوان الذي يهجم أولًا هو المسيطر على المعركة، وتخشى كل الحيوانات من الحيوان الذي يهجم بداية، حتى من الانسان اذا هجم عليها تخشاه، وتهرب منه، اي ان قانونها هو الهجوم يهزم الدفاع في أغلب الأحيان.

● يغلب على الحيوانات المفترسة رغم قسوتها، واستبدادها، الحنان والرأفة، فعلى سبيل المثال لا يُـستغرب منها أن تعطف على صغار الحيوانات غير المفترسة، خاصة المواليد منها، فمن الممكن أن تشاهد لبوة ترعى غزالًا أو قردًا بعد الفتك بالأم.

● ماذا بقي؟

بقي القول

ان الشعوب تماثل الحيوانات في الحياة الطبيعية، فهي تخشى الذي يهاجم أولًا، فكثير ما تضطهد تلك الشعوب من الذي يستبد ويتجبر عليها، وتخضع له دون حراك، ففي اي معركة من يهجم أولًا هو القادر على حسم المعركة لصالحه، وسيكبد الطرف الآخر خسائر كثيرة في الأرواح، والمعدات، وإذا ماأرادت تلك الشعوب الإنتصار، فما عليها إلا عدم الإستسلام للخصوم، والهجوم المبكر على العدو المتربص فيها، وإذا ماثارت الشعوب، يصعب مقاومتها، فزراعة بذرة العدل والمساواة والتسامح والشفافية والعدالة هي الأدوات التي تهزم الإستبداد والمستبد، وكما يقال ان النهر يحفر مجراه، والماء يعرف طريقه.

● ترنيمتي

صديقي الموج

يعرفني وأعرفه‏

والساحل مايعرفني

كثير لو اني امر فيه

ماني صديق للقاع

مايفمني ولا افهمه

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ومكانتي بالقمة

وكرسيها اجلس عليه

كتبه

د.محمد الجارالله

@muh__aljarallah