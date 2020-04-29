انت الان تتابع سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 1.91 دولار في تداولات أمس ليبلغ 11.72 دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مصفاة نفط

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.91 دولار ليبلغ 11.72 دولار في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 13.63 دولار في تداولات امس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية نزل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي امس 12.8 بالمئة أو 1.64 دولار ليبلغ 11.14 دولار للبرميل كما نزل خام القياس العالمي برنت 4.3 بالمئة ما يوازي 85 سنتا ليبلغ 19.14 دولار للبرميل.