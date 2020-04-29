جراء كورونا.. فورد تفقد ملياري دولار في 3 أشهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة فورد موتور الأمريكية لصناعة السيارات، الثلاثاء، عن خسارة قدرها مليارا دولار في الربع الأول من العام الجاري؛ بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.



وتخالف النتائج توقعات الشركة المعلنة منتصف أبريل/نيسان الجاري، بتحقيق خسائر في الفترة نفسها بقيمة 600 مليون دولار.

وقالت فورد إنها تتوقع أن تزيد خسائرها إلى أكثر من المثلين في الربع الثاني مع تضررها من إغلاق مصانعها في أمريكا الشمالية.

وتوقف كل إنتاج السيارات تقريبا في الولايات المتحدة في مارس/آذار وسط نمو سريع لعدد الإصابات بالفيروس.

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وتهدف فورد وجنرال موتورز وفيات كرايسلر لاستئناف الإنتاج في الولايات المتحدة وأوروبا بدءا من 4 مايو/أيار المقبل.

يذكر أن فورد موتورز أعلنت منتصف مارس/آذار الماضي عن اقتراضها 15.4 مليار دولار، لتعويض الخسائر التي لحقت بها بسبب تفشي فيروس كورونا في الأسابيع الماضية بجميع أنحاء العالم.

وحسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن فورد أعلنت اقتراضها هذا المبلغ، كجزء من قرض أكبر كانت قد أتمت الاتفاق عليه نهاية عام 2019 الماضي بقيمة 35 مليار دولار لدعمها بالسيولة المادية على المدى البعيد، دون أن تدرك الشركة الأمريكية أنها ستبدأ في ضخ مبالغ من هذا القرض مبكرا قبل نهاية الربع الأول من عام 2020.

وقال الموقع الأمريكي إن فورد ستحصل على قرض الـ15 مليار دولار عبر خطين ائتمانيين مختلفين، حيث ستحصل على 13.4 مليار دولار بموجب التسهيلات الائتمانية للشركة ككل، و2 مليار دولار بموجب تسهيلاتها الائتمانية التكميلية.