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واتساب يحاول مواكبة البرامج الأخرى في دعم مكالمات الفيديو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020

واتساب يحاول مواكبة البرامج الأخرى في دعم مكالمات الفيديو

متابعات_ الخليج 365

حدّثت شركة واتساب تطبيقها ليسمح بإجراء مكالمة فيديو بين 8 أشخاص، بدلا من 4 فقط، وتتاح الخاصية الجديدة فقط لأجهزة آيفون، ولكنها غير متاحة على متجر جوجل بلاي حتى الآن.

 

ووفقا للعين،ذكر موقع ذا فيرج أنه للاستمتاع بالخاصة الجديدة، ينبغي على الجميع استخدام النسخة المحدثة من التطبيق.

 

ولبدء مكالمة جماعية، يمكن للمستخدم إجراء اتصال فيديو مباشر من مجموعة واتساب أو إضافة مستخدمين يدويا بعد الاتصال بشخص على الأقل.

 

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ونوهت شركة واتساب عبر موقعها بأن مكالمات الفيديو في التحديث الجديد ستكون مشفرة.

 

 

وتحاول واتساب من خلال الخاصية الجديدة، مواكبة تطبيق جوجل ديو، الذي يسمح بإجراء مكالمة فيديو بين 12 شخصا، في الوقت الذي حدثت فيه شركة أبل تطبيق فيس تايم، ليسمح لـ32 شخصا بإجراء مكالمة فيديو.

 

ويسمح تطبيق هاوس بارتي من آيفون لـ8 أشخاص بإجراء مكالمة فيديو، بالإضافة إلى غرف فيسبوك وسكايب التي تتسع لنحو 50 شخصا.

 

ولا يزال تطبيق زووم هو الأفضل حيث يدعم 100 شخص.

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