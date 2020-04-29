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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "يوتيوب" يكشف المعلومات المضللة عن كورونا بتقنية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
يكثف "يوتيوب" جهوده لمكافحة انتشار المعلومات المضللة بإضافة لوحات لتقصي الحقائق مرتبطة بنتائج البحث على الموقع، فيما تشكل أزمة فيروس كورونا المستجد أرضا خصبة لإطلاق نظريات المؤامرة وانتشار علاجات كاذبة على الإنترنت.
وأعلن "يوتيوب" التابع لـ"جوجل"، في بيان نشر الثلاثاء، أن هذه اللوحات التي أطلقت في الهند والبرازيل العام الماضي ستطلق الآن في الولايات المتحدة.
وأوضح الموقع أن وباء كوفيد-19 "أعاد تأكيد أهمية حصول المستخدمين على معلومات دقيقة" خصوصا أن عدد الباحثين عن الأخبار والمعلومات على "يوتيوب" ازداد في السنوات الأخيرة.
وستظهر لوحات تقصي الحقائق على "يوتيوب" عندما يبحث المستخدمون عن معلومات معينة تبيَّن أنها كاذبة مثل الادعاءات التي تفيد بأن كوفيد-19 هو سلاح بيولوجي، وفقا للشركة.
وقد وصف الموقع ميزة تقصي الحقائق بأنها جزء من الجهود المستمرة للحد من انتشار المعلومات الخاطئة.
وأضاف "يوتيوب" في بيانه أنه تعاون مع أكثر من 12 منظمة أمريكية في هذه الجهود، من بينها "فاك تشيك.أورغ" و"بوليتي فاكت".
وقبل أيام أعلن موقع مقاطع الفيديو الشهير أنه سيقلل عدد الفيديوهات الموجودة على منصته وتربط تقنية 5Gبانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) دون أساس يثبت صحة ذلك.
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