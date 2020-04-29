شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نجم بوليوود الممثل الهندي عرفان خان بعد صراع مع المرض والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي الممثل الهندي نجم بوليوود ومحارب السرطان عرفان خان في مومباي عن عمر 53 عاماً بعد صراع طويل مع المرض، تاركاً وراءه زوجته سوتابا سيكدار وولدين بابل وأيان.

كان خان، الذي قضى معظم عامي 2018 و 2019 في مكافحة ورم الغدد الصماء العصبية في لندن، أحد أفضل الممثلين في الهند الذين فهموا قواعد النحو والقواعد في أفلام هوليوود.

ولد في جايبور في عائلة مسلمة متوسطة الحال. استمد شهرته وثروته من مهنيته الشديدة وحرصه على تجويد حرفته.

بدأ خان، وهو طالب منحة في المدرسة الوطنية للدراما، حياته المهنية في صناعة الترفيه من خلال المسلسلات التلفزيونية الناجحة.

وما جعل خان ممثلاً لا يقهر على الشاشة هو قدرته على تصوير الشخصيات باقتناع، من لعب عازب شيخوخة في فيلم رحلة على الطريق «Piku» إلى لعب دور شرير بدم بارد في فيلم «Haasil».

لم تكن شخصيته على الشاشة فقط هي سبب شهرته، بل أيضاً حواراته الصحفية ومقابلاته الثاقبة والمثيرة للاهتمام.

في إحدى المقابلات الأخيرة، تحدث خان عن كيف فاجأته تجربته مع السرطان، لكنه لم يسمح للمرض بالنيل منه. ففي فيلمه الأخير «Angrezi Medium»، قام خان بكل المهام التي تتطلب جهداً دون أن يتعرق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة نجم بوليوود الممثل الهندي عرفان خان بعد صراع مع المرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.