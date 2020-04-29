ويزو:لا أتصور حياتي بلا كوميديا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:محمد فتحي

استطاعت الممثلة دينا محسن الشهيرة ب«ويزو» نجمة مسرح مصر، أن تصنع لنفسها قالباً كوميدياً مختلفاً، جعلها تخرج من إطار «مسرح مصر» الضيق، إلى فضاء أرحب، سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية، لتكون ضيفاً دائماً على العديد من المسلسلات الكوميدية، نظراً للأدوار التي لا يستطيع أحد غيرها تقديمها حسب تأكيد المخرجين والفنانين الذين عملت معهم، مشيرة إلى أنها استفادت من مدرسة الكوميديا التي قدمها أشرف عبد الباقي.

في موسم دراما رمضان هذا العام، تشارك «ويزو» بشكل أساسي في مسلسلي «رجالة البيت» و«عمر ودياب»، وتتحدث عن أعمالها وخطواتها الفنية في الحوار التالي..

بم تفسرين اختيارك بشكل أساسي في أغلب أعمال الكوميديا في الفترة الأخيرة؟

- الحمد لله طبعاً، وليس لدي تفسير، ويسأل في ذلك المخرجون الذين يختارونني، لكن هذا بالفعل أمر يسعدني، وسعادتي تزداد بوجودي دائماً في مسلسلات رمضان، مع النجوم الذين أحبهم، وموسم الدراما في رمضان لا يعوّض بالتأكيد، وأحب أن أكون موجودة بأدوار مختلفة بالرغم من أنها كلها في قالب الكوميديا، لكن أحاول دائماً أن أقدم أدواراً متنوعة تضحك الجمهور.

ماذا عن مسلسل «رجالة البيت» مع أحمد فهمي؟

- المسلسل ثالث تعاون مع أحمد فهمي والمخرج أحمد الجندي، وسعيدة جداً بدوري في المسلسل، وأتمنى أن يعجب الجمهور ويكون مفاجأة ممتعة بالنسبة لهم، لأنني أتوقع أن يكون كذلك، لأنه يقدم كوميديا مختلفة جداً، والتجربة ممتعة جداً، والكواليس مليئة بالمواقف الكوميدية، وفي كل يوم يحدث الكثير من المواقف، وأجسد في المسلسل دور زوجة أكرم حسني وابنة بيومي فؤاد، فلكم أن تتخيلوا كم الكوميديا التي تخرج من المواقف التي تجمعنا، فهذا الدور مختلف عن أي دور قدمته من قبل.

بعيداً عن زملاء مسرح مصر، هل أصبحت هناك كيمياء بينك وبين أحمد فهمي؟

بالفعل هناك كيمياء بيننا، وهذه الكيمياء تسهل أموراً كثيرة في العمل، لأننا نكون فاهمين بعضنا جداً، ونعلم ما نريد أن نقدمه، وهذا يظهر على الشاشة، وأحمد فهمي فنان كوميدي رائع أحب العمل معه دائماً، بجانب أن العمل ممتع أيضاً مع أكرم حسني، فهو كوميديان حقيقي وممتع، وهذا ما جذبني للعمل لأن المجموعة كلها تعرفني وتعرف شخصيتي، فالعمل معهم جميل.

كيف ترين المنافسة هذا العام، خصوصاً مع عدد المسلسلات القليل؟

- هذا ما يخيفني جداً هذا العام، لأن كل الأعمال تقريباً سوف تكون تحت الميكروسكوب، وتحديداً الأعمال الكوميدية لأنها كثيرة هذا العام، لكن إن شاء الله المسلسل يعجب الناس، لأنني سعيدة جداً بعملنا وما قدمناه، وأشعر بالمجهود الذي بُذل فيه.

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فريق العمل



كيف استطعت التصوير في ظل الحظر والقلق والخوف من انتشار «كورونا»؟

- الحقيقة كل فريق العمل كان ملتزماً جداً بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا داخل مواقع التصوير، ونرتدي الكمامات والقفازات اليدوية مع غسل الأيدي بالماء والصابون والتعقيم، وأتمنى أن نمر من هذه الأزمة بسلام بإذن الله.

تشاركين هذا الموسم أيضاً مع زميلي فريق مسرح مصر، علي ربيع ومصطفى خاطر، من خلال مسلسل «عمر ودياب» فكيف ترين هذه التجربة؟

- تجربة أعتز بها جداً، رغم أنني أشارك فيها كضيفة شرف، لأنني أحب دائماً أن أشارك معهما أو أي من فريق مسرح مصر، فهم عشرة عمر وأصدقاء، ويقدمون كوميديا ممتعة أيضاً، ولا أستطيع أن أرفض لهما طلباً.

هل ترين أن نجوم مسرح مصر أصبحوا يسيطرون على الكوميديا هذا الموسم؟

- الحمد لله، فمسرح مصر تجربة أفادتنا جميعاً، وسهلت لنا الكثير، وبدونها كنا سنحتاج إلى فترة كبيرة إلى أن نصل لما وصلنا إليه الآن، كما أنه أصبح «براند»، حتى الكوميديا التي كنا نقدمها مختلفة، فالحمد لله على النجاح الذي حققناه، وإن كان لا يزال لدينا الكثير جداً لم نقدمه حتى الآن.

بعض نجوم مسرح مصر وصلوا إلى البطولة.. فماذا عنك؟

أنا لا أهتم أبداً بمساحة الدور الذي أقدمه، لكن المهم عندي المواقف التي نقدمها في الدور، فالموقف هو الذي يحكم الدور والعمل، أما البطولة أو غيرها فهي توفيق من ربنا، وأتمنى دائماً الخير لزملائي.



بر الأمان



هل أحزنكِ إنهاء تجربة «مسرح مصر»؟

بالتأكيد، لأنها تجربة فرقت جداً في حياتي ومشواري الفني، بل وفي حياة كل الفريق، لكن الفنان أشرف عبد الباقي له الحق في تكوين فريق آخر، فهو عمل تجربة والحمد الله نجحت، وهو وصل بنا إلى بر الأمان، وله الفضل بعد ربنا في ما حققناه، لأن المسرح هو الذي فتح الباب أمامنا لدخول السينما والدراما، وأصبح لدينا مخزون كبير من الشخصيات التي قدمناها على مدار أكثر من 130 عملاً مسرحياً.

لماذا لم يظهر فيلمك «ويزو سكول» حتى الآن؟

- الإنتاج هو السبب، فالشركة لم تكن لديها خبرة في العمل والتسويق، لذلك توقف العمل بعد تصويره عام 2017، ولم أحزن على إيقافه، خاصة أنه كان من بطولتي، ولم أكن مؤهلة وقتها لتلك الخطوة، لكنني كنت معجبة بالفيلم، وأتمنى أن يتم عرضه في أقرب وقت.

كنت تعملين مدرسة في بدايتك.. فلماذا اتجهت للتمثيل؟

- تخرجت في كلية التربية وعملت بالفعل مدرسة كيمياء لمدة 3 سنوات، لكنني كنت أرى أن التعامل صعب مع الطلاب، وكنت أحب التمثيل جداً، وكنت قد بدأت بالفعل التمثيل في الجامعة، حيث جربت المشاركة في مسرحية ووجدت أنني أستطيع التمثيل، حيث قدمت مسرحية اسمها «الجريمة والعقاب»، وحصلت على جائزة أحسن ممثلة دور ثان، وقدمت بعدها العديد من المسرحيات، ثم بدأت مشواري مع أشرف عبد الباقي من خلال برنامج «جد جدا» بعد ترشيح مصطفى خاطر لي بعد إعجابه بأدائي أثناء مشاركتنا بورشة الإبداع الفني، ومن هنا بدأت أعمل مع الفنان أشرف عبد الباقي، فأنا أعشق الكوميديا جداً، ولا أتصور حياتي بدونها.