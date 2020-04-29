شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار بالسعودية والإمارات وتحسن بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج طقسا متباينا، اليوم الأربعاء، حيث أنه من المتوقع هطول أمطار بالسعودية والإمارات، فى حين تعتدل درجات الحرارة فى البحرين.
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل ، القصيم ، الشرقية ، الرياض كذلك على مرتفعات نجران ، جازان ، عسير ، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائم جزئياً يصبح غائماً أحياناً على مناطق متفرقة، مع فرصة لهطول بعض الأمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة. وتكون الرياح جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 20 -30 تصل إلى 40 كم/س.
البحرين
أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم الأربعاء، في مملكة البحرين سيكون حسنا مع بعض السحب. والرياح شمالية بوجه عام من 5 إلى 10 عقدة وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحياناً.
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