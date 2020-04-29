اليمن.. " الانتقالي" يشير إلى تمسكه بالحكم الذاتي للجنوب

اليمن/ الخليج 365

أشار المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في اليمن، الأربعاء، تمسكه بإعلانه بالإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية من البلاد.

وحسب ما نشر الموقع الإلكتروني للمجلس، بحث رئيس المجلس عيدروس الزُبيدي، مساء الثلاثاء، في اتصال مع نائب وزير الخارجية الروسي، الممثل الرئاسي الخاص للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، مستجدات الأوضاع في جنوب اليمن.

وقدم الزبيدي شرحا وافيا للتطورات العسكرية والسياسية والإنسانية، بما في ذلك الأساس المنطقي وراء بيان إعلان الإدارة الذاتية في محافظات الجنوب، بما في ذلك عدن (جنوب).

وأوضح الزبيدي أن "هذه التدابير تهدف إلى حل مشاكل الناس التي تسببت فيها الفيضانات الأخيرة غير المسبوقة والتهديد بانتشار عدوى فيروس كورونا في المنطقة بشكل فعال".

ويعتبر هذا أول تصريح لرئيس المجلس، منذ إعلانه الإدارة الذاتية لجنوب البلاد، وسط دعوات دولية وأممية ومحلية واسعة بضرورة عدول المجلس عن قراره والعودة بالأوضاع في عدن إلى ما قبل ذلك.

والسبت، أعلن المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما سماها "الإدارة الذاتية للجنوب".

Advertisements

وخلال ساعات، رفضت 6 محافظات يمنية جنوبية من أصل 8، هذا الإعلان، وأكدت تمسكها بالولاء للشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادي.

ويتحكم المجلس الانتقالي بزمام الأمور في عدن، منذ أغسطس/آب الماضي، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية انتهى بطرد الأخيرة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبوظبي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقعت الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية سعودية، اتفاقا عُرف بـ"اتفاق الرياض" يتضمن 29 بندا لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في الجنوب.

غير أن الطرفين يتبادلان الاتهامات بشأن المسؤولية عن عدم تنفيذ الاتفاق.

وفجر الأربعاء، أكدت السعودية، ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء السعودي، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وبحسب الوكالة، "شدد مجلس الوزراء في اجتماع برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، على ما ورد في بيان تحالف دعم الشرعية الأحد، بضرورة عودة الأوضاع في عدن وبعض المحافظات الجنوبية لما قبل إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.