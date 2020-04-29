ليبيا..قوات الوفاق تقصف إمدادات ذخيرة لميليشيات حفتر

ليبيا/وليد عبد الله/الاناضول

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا، بأن سلاح الجو التابع لها نفذ غارات قتالية استهدفت شحنات ذخيرة لمليشيات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، جنوبي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم قوات الوفاق، محمد قنونو، نشره المركز الاعلامي لعملية "بركان الغضب"، فجر الأربعاء، على موقعه الإلكتروني، أشار فيه إلى أن الاستهداف تم عند الطريق بين منطقتي "القريات" و"نسمة" جنوبي طرابلس.

وأضاف قنونو بأن "الشحنات المستهدفة تتكون من شاحنة محملة بالذخائر ترافقها أربعة سيارة تحمل ذخيرة وكانت في طريقها لإمداد مليشيات حفتر في ترهونة وجنوبي طرابلس".

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وتنازع مليشيا حفتر، حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط وتواصل هجومًا بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.

والإثنين، أعلن حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، الذي تم توقيعه في 2015 كأساس للتسوية السياسية في ليبيا، وتنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد، دون الاستناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا أو دوليا.

وهي الخطوة التي رفضها المجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إضافة إلى الولايات المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.