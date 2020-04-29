ترامب يأمر مصانع اللحوم المعالجة بمواصلة عملها

واشنطن/الخليج 365

أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، تعليماته لمصانع اللحوم المعالجة التي تخطط لوقف أنشطتها بسبب تفشي فيروس كورورنا المستجد(كوفيد-19) في البلاد، بأن تبقى مفتوحة وتواصل عملها.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، الثلاثاء، وصل الخليج 365 نسخة منه.

وأوضح البيان أن تعليمات ترامب جاءت بموجب صلاحيات يخوله إياها "قانون الإنتاج الدفاعي" الذي بموجبه يحق لرئيس البلاد توجيه إنتاج القطاع الخاص.

ويتيح قانون الإنتاج الدفاعي لرئيس الولايات المتحدة التحكم في الإنتاج وتوزيع المنتجات والإمدادات على المواطنين أوقات الأزمات.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام المحلية أن من يتعين عليهم العمل بالمنازل من عمال تلك المصانع، مسألة سيتم حلها من خلال التعاون مع وزارة العمل.

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وفي وقت سابق قررت بعض مصانع اللحوم المعالجة في الولايات المتحدة وقف نشاطها أو تخفيفه بعد رصد إصابات بكورونا في صفوف العاملين بها.

وكان سيترتب على ذلك انخفاض إمكانية معالجة اللحوم بالبلاد بنسبة 80%.وحسب معطيات جامعة "جونز هوبكنز"، الأمريكية، الثلاثاء، فإن عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة، وصل إلى مليون و3 آلاف و328، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 57 ألفا و533.

وتواصل الولايات المتحدة موقعها في المركز الأول عالميا من حيث وفيات وإصابات كورونا، متقدمة بفارق كبير على كل من إيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا.

وما زالت ولاية نيويورك في صدارة الولايات الأمريكية من حيث عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس، تليها نيو جيرسي، وماساتشوستس.

وإجمالاً، أصاب الفيروس حتى فجر الأربعاء، أكثر من 3 ملايين و138 ألفا، توفي منهم نحو 218 ألفًا، وتعافى أكثر من 955 ألفًا، وفق موقع "worldometers" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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