"الإخوان" تقترح 3 خطوات لمواجهة المساس "الإسرائيلي" بأراضي الضفة

إسطنبول/الخليج 365

اقترحت جماعة الإخوان المسلمين، الأربعاء، 3 خطوات تشمل تحركا فلسطينا وعربيا وأمميا ضد أي "مساس" من جانب إسرائيل بأراضي الضفة الغربية.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان، طلعت فهمي، الثلاثاء.

وأوضح المتحدث أن "اعتزام الكيان الصهيوني ضم الضفة الغربية أو أجزاء منها تغول منه بدعم من الولايات المتحدة ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة وحقوق الشعب الفلسطيني والشرعية الدولية".



واقترح 3 خطوات لمواجهة القرار المرتقب، تشمل "تحقيق المصالحة الفلسطينة"، و"خطوات عربية جادة لقطع العلاقات والاتصالات مع الكيان الصهيوني"، و"دعم الأمم المتحدة للشرعية الدولية التي تجرم المساس بالأراضي الفلسطينية المحتلة".



وأكدت الجماعة رفضها أي إجراءات "صهيونية" تمس أراضي الضفة الغربية.

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والخميس، يعقد وزراء الخارجية العرب، اجتماعًا طارئا، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لبحث مواجهة خطط إسرائيل بشأن ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة.



ومؤخرا وقع بينامين نتنياهو وبيني غانتس اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة طارئة، تشمل بالبدء في طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتشير تقديرات فلسطينية، إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى ما هو أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

وحذر الفلسطينيون مرارا من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين، (فلسطين وإسرائيل)، من أساسها، وسط تحذيرات عربية وأممية في هذا الصدد متصاعدة منذ أيام.

ومنذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، أقامت تل أبيب 132 مستوطنة و121 بؤرة استيطانية يقيم فيها 427 ألف يهودي، بحسب معطيات سابقة لحركة "السلام الآن" الإسرائيلية.

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