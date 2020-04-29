حزب البشير يحمل السلطات السودانية "المسؤولية الكاملة" لسلامة رموزه بالسجن

الخرطوم/الخليج 365

حمل "المؤتمر الوطني" الحزب الحاكم السابق بالسودان، السلطات بالبلاد "المسؤولية الكاملة" لسلامة رموزه الموقوفين في سجن "كوبر"، كاشفًا عن تعرض رئيسه السابق احمد هارون للاصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وقال في بيان صحفي مساء الثلاثاء تلقت الخليج 365 نسخة منه :" لقد أكدت الفحوصات الطبية إصابة أحمد محمد هارون رئيس الحزب السابق المعتقل بسجن كوبر بفيروس كورونا ؛وهو تطور خطير بأن العدوى قد انتقلت إليهم في معتقلهم."

وتابع "نحمل السطات الانتقالية ممثلة في رئيس المجلس السيادي ورئيس مجلس الوزراء والسلطات العدلية ممثلة في النائب العام المسؤولية كاملة عن سلامتهم الصحية وحياتهم."

وأضاف "وصول العدوى إليهم برغم منع حتى أسرهم من زيارتهم لعدة أسابيع أمر مريب يستوجب التحقيق العاجل."

وقالت علياء نجلة أحمد هارون للأناضول الثلاثاء "تلقيت اتصالًا هاتفيًا من طبيب سجن كوبر بأن والدي تعرض للإصابة بالفيروس بعد ظهور نتيجة الفحص الثالث له بأنها ايجابية".

وطالبت علياء الحكومة السودانية بوضع المعتقلين في الاقامة الجبرية.

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وأردفت قائلة "المعتقلون يتعرضون لمخاطر صحية بوجودهم مختلطين مع بعضهم البعض في سجن كوبر، الأسر منعت من زيارتهم منذ شهرين."

والأربعاء طالبت أسر معتقلي رموز نظام البشير، بإطلاق سراح ذويهم وإيداعهم الحجر المنزلي الإجباري، خوفا من الإصابة بفيروس كورونا.

ولم يتسن الحصول على تعليق رسمي من وزارة الصحة والسلطات السودانية حول ما ذكره الحزب الحاكم السابق وأسرة احمد هارون.

وفي وقت سابق الثلاثاء أعلنت وزارة الصحة السودانية عن ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 318، بينهم 25 حالة وفاة والمتعافين الى 31

وأواخر مارس/ آذار الماضي، طالبت مئات أسر المعتقلين من رموز نظام البشير، الحكومة الانتقالية بإطلاق سراح ذويهم الموقوفين منذ نحو عام، خشية تفشي كورونا.

وأوقفت السلطات 23 من رموز نظام البشير، إضافة إلى 32 آخرين من الضباط والمدنيين الموقوفين بتهمة محاولة الانقلاب على المجلس العسكري.



ومنذ أغسطس/ آب 2019، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من قوى التغيير والمجلس العسكري.

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