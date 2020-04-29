وزير الثقافة الفلسطيني يطالب بوقف مسلسلات عربية تخدم «إسرائيل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقد وزير الثقافة الفلسطيني، عاطف أبو سيف، أمس الثلاثاء، بعض المسلسلات التي يتم عرضها على بعض الشاشات العربية في رمضان، مؤكداً أنها تسيء إلى الرواية القومية العربية عن الصراع في وجه سرقة فلسطين، وتخدم «إسرائيل».



وقال أبوسيف، في بيان للوزارة، «ظهرت على بعض الفضائيات العربية خلال شهر رمضان، بعض المسلسلات التي تسيء إلى الرواية القومية العربية عن الصراع في وجه سرقة فلسطين، وتُحرف التاريخ وتسند الرواية المضادة وتؤكد شرعيتها، وهو ما يشكل تساوقاً وانجرافاً وراء مقاصد سلطات الاحتلال وتطبيعاً معها ومع روايتها؛ بل إنها تصب في سياق ضرب الرواية العربية والإسلامية والمسيحية عن فلسطين وتزور الحقائق»، من دون أن يسمي البيان تلك المسلسلات.

وأضاف أبوسيف: إن «الكثير من المغالطات التاريخية والسياسية تصل حد المساس بجوهر الرواية القومية العربية عن هذا الصراع، الذي شكل وما زال جوهر دفاع الأمة عن ذاتها ووجودها في وجه أخطر مشروع كولينيالي اغتصابي في التاريخ الحديث»، مؤكداً أن «هذه المغالطات تضرب حصانة المشروع القومي، وتفتح ثغرات في الرواية، وتدخل في خانة التشكيك؛ بحيث تُستغل من الطرف الآخر».