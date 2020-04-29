مقالب «تيك توك».. موضة تنتشر بين العائلات والمشاهير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: زكية كردي رش الماء على وجه الزوج فجأة، أو رميه بالبيض في حين ينتظر تصويب البيضة إلى الكوب، أو دس الصلصة الحارة في قطعة حلوى له، أو التنكر بزي مخيف والاختباء لمفاجأة الآخرين وبث الرعب فيهم. أفكار مقالب قديمة جداً تم تحديثها ونشرها على موقع «تيك توك»، الذي بات يجذب الملايين حول العالم للترفيه والضحك، إذ لم يعد يقتصر على فئة المراهقين والشباب كما كان في السنوات الماضية، بل أصبح يجذب العائلات أيضاً كواحد من مواقع الترفيه في ظل البقاء في المنزل، وصارت مقالبه موضة يتردد صداها بين الكبار والصغار، وتنتقل بين المشاهير من نجوم عالم الفن، ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى أيضاً، لتنتشر مقاطع الفيديو التي تجذب الكثيرين على «يوتيوب» تحت عنوان «جربت مقالب تيك توك» التي تحظى بملايين المشاهدات.



منذ الأزل والبشر يبحثون عن الضحك بأساليب مختلفة، بعضهم يجيد إضحاك الآخرين بالمزاح والتلاعب بالكلام بموهبته الكوميدية الخاصة، وآخرون يجيدون ابتكار المقالب والخدع وتصميم المفاجآت لإضحاك الآخرين. منذ الأزل والبشر يبحثون عن الضحك بأساليب مختلفة، بعضهم يجيد إضحاك الآخرين بالمزاح والتلاعب بالكلام بموهبته الكوميدية الخاصة، وآخرون يجيدون ابتكار المقالب والخدع وتصميم المفاجآت لإضحاك الآخرين. موهبة خاصة

لعل «كذبة إبريل» الشهيرة تعتبر من أهم المناسبات التي يحتفي فيها العالم بالضحك والمقالب، لكن بسبب الاختلافات بين البشر وقدراتهم نجد أن الأمر لا يمكن أن يسير على نحو جيد دائماً، فالقدرة على إضحاك الآخرين موهبة خاصة يتمتع بها البعض دون غيرهم، ولهذا نجد أن الكثير من محاولات تقليد هذه المقالب تنتهي بمواقف سيئة وتتسبب بإغضاب الشريك دون أن تؤدي الغرض منها بإضحاك الآخرين، وهذا يتوقف عادة على مهارات خاصة يجيدها الشخص الذي يتمتع بخفة الظل والقدرة على خلق النكتة ونشر الضحك، مع الحفاظ على أهمية عنصر المفاجآة لدى الجميع، كما يجيد اختيار الأشخاص الذين ينسجمون مع المقالب، ويتقبلونها بروح مرحة دون غيرهم، مع الابتعاد عن التسبب بالإهانة لهم أو الاقتراب من حدودهم الخاصة.

وفي «تيك توك» نجد أن المقالب تحصل عادة مع العائلة، وأكثرها انتشاراً مقالب لشاب مراهق «كريم مع والدته» التي كثيراً ما ترد عليه بالشتائم، هذه الشتائم التي أصبحت تعنون الفيديوهات التي تروج لمقالبه على «يوتيوب»، تلك الفيديوهات التي تجعلنا نتساءل حول حدود العلاقة بين الأهل والأبناء، خاصة الحد الذي يسمح للأبناء فيه بالتمادي طامعين بحب أهلهم وتساهلهم اللامحدود، خاصة في عصرنا الذي استبدل الأهل فيه وسائل التربية وقوانينها، وأصبح وضع حشرة مجمدة في كوب ماء يقدمه الابن للأم يعتبر مقلباً يدعو للضحك، كما يبرر المقلب في مكان آخر التعدي على خصوصية الزوج وتصويره وهو نائم لتوثيق إعداد الخدعة التي سوف تجعله يثور عندما يستيقظ. لسنا هنا نتبنى موقفاً خاصاً ضد المقالب، خاصة تلك التي تبدعها الموهبة الجميلة والخلاقة لغاية نبيلة هي إضحاك الآخرين والترويح عنهم، لكن لا بد من الوقوف على الحدود المقبولة والفاصلة بين ما يسمى مقلباً مضحكاً، وبين ما يعتبر إساءة وتجاوزاً للأخلاقيات العامة، بغاية تحقيق الشهرة بأي ثمن وأية وسيلة.