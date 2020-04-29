شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الكويتى يبحث هاتفيا مع نظيره الإيطالى تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتى الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح، مع وزير الدفاع الإيطالى لورينتزو جويريني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

جاء ذلك اتصال هاتفي تلقاه وزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي مساء الثلاثاء، من نظيره الإيطالي.

كما بحث الوزيران - خلال الاتصال الهاتفي- عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

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