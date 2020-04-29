شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكى يرحب بإعلان التحالف بقيادة السعودية وقف إطلاق النار باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية التلفزيونية المملوكة للسعودية اليوم الأربعاء نقلا عن ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكى أن الولايات المتحدة ترحب بإعلان التحالف الذى تقوده السعودية وقف إطلاق النار فى اليمن. ونقلت القناة ومقرها دبى عن شينكر قوله أيضا إن على حكومة لبنان أن تثبت التزامها بالإصلاحات لكى تتلقى المساعدات الاقتصادية.

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