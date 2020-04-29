لوحة الفنان التشكيلي زمان جاسم حاضرة في مجلس الوزراء السعودي

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لفتت الأنظار لوحة الفنان التشكيلي السعودي زمان جاسم الحاضرة في مكتب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك أثناء جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية والتي عقدت عبر الإتصال المرئي.

وقالت الأستاذة مها السنان والمستشارة في وزارة الثقافة السعودية في حسابها في تويتر "إن في ذلك دلالة واضحة على توجه في أعلى مستوى نحو الاقتناء للفن عموما والاعتزاز بالمنتج الفني السعودي على وجه الخصوص، وهو إيحاء إيجابي جدا في صالح الفنون البصرية في السعودية".

الفنان زمان جاسم كتب في صفحته في انستغرام شرف لي مشاهدة أحد أعمالي في مكتب ولي العهد. فسموه أولى للفن وللفنانين وللثقافة اهتماماً بالغاً ورعاية كبيرة وجعله رهان ضمن خطة ورؤية المملكة 2030.

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الفنان زمان جاسم من مواليد الخبر 1971م يعيش ويعمل في مدينة القطيف شرق المملكة العربية السعودية، حاصل على دبلوم معهد التربية الفنية بالرياض عام 1989م، فضل التقاعد مبكراً ليتفرغ للفن شارك في العديد من الأنشطة والفعاليات داخل المملكة وخارجها وأقام العديد من المعارض الشخصية في كل من القطيف والخير وجدة والمنامة ومسقط وباريس ودبي، كما شارك في معارض جماعية كثيرة.

من‭ ‬أهم‭ ‬مشاركاته‭ ‬الخارجية‭ ‬إقامته‭ ‬معرضين‭ ‬فرديين‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬عامي (2004 – 2007م)‬،‭ ‬ومعارض‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج ،مثل‭: ‬معرض‭ ‬«الآخر»‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دبي‭ ‬عام ‭ ‬2012م‭.‬ ومن‭ ‬المشاريع‭ ‬الخاصة‭ ‬دعوته‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬«الدببة»‭ ‬في‭ ‬برلين،‭ ‬وكان‭ ‬التشكيليّ‭ ‬السعوديّ‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع،‭ ‬وتجربة‭ ‬«خامس‭ ‬المواسم»‭ ‬التي‭ ‬عُرضت‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬الفن‭ ‬الحديث‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬شنغهاي‭ ‬بالصين‭ ‬عام 2010.