وزير التخطيط اليمنى يبحث مع المديرة الإقليمية للبنك الدولى تنفيذ مشاريع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير التخطيط والتعاون الدولى اليمنى نجيب العوج، يوم الثلاثاء، مع المديرة الإقليمية فى مصر واليمن وجيبوتى للبنك الدولى مارينا ويس سبل متابعة نتائج ومخرجات اجتماع مراجعة المحفظة السابق بين الحكومة اليمنية و البنك الدولي.

كما ناقش الوزير اليمني مع المديرة الاقليمية للبنك الدولي عبر الاتصال المرئي، ترتيب عقد لقاءات فرعية و فنية بين الوزارات المختصة وفرق البنك من لتصميم و اعداد مقترحات متكاملة و تعزيز دور الحكومة الرقابي والاشرافي واشراك المؤسسات الوطنية الكفؤة في تنفيذ مشاريع المحفظة القادمة للبنك في مجال التعليم والطرق والحماية الاجتماعية وإعادة تأهيل الموانئ والمياه والصرف الصحي ومواجهة كوارث السيول.

وأكد العوج، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، اهمية دعم قطاعات البنية التحتية من اتصالات وتقنية معلومات و كهرباء كقطاعات أساسية في تسهيل الوصول إلى التعليم عن بعد و تقديم الخدمات الصحية المتكاملة..مشيداً بجهود البنك الدولي لاعتماد مشروع مكافحة الجراد و تحسين سبل عيش المزارعين والذي تم اعتماده مؤخراً والذي سينفذ عبر منظمات الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والري، كما تم الاتفاق على تشكيل لجان تسيير لكل مشروع على حدة بمشاركة كل من البنك الدولي و الوزارات المعنية والجهات الخارجية المنفذة للمشاريع.

من جهتها، أكدت مارينا ويس، توجه البنك الدولي لدعم جهود التعافي والتنمية الاقتصادية في اليمن مع الأوليات الوطنية ومتطلبات الحكومة خصوصا في المياه والصرف الصحي ومواجهة كوارث السيول والنقل والتعليم.

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