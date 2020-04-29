شكرا لقرائتكم خبر عن نشر تغريدات مسيئة للوطن.. إجراء حاسم من جامعة المؤسس بحق أحد منسوبيها والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، أنه تم كف يد أحد منسوبي الجامعة عن العمل واتخاذ الإجراءات النظامية في حقه والرفع للجهات المختصة في الدولة بهذا الخصوص، بعد نشره تغريدات مسيئة للوطن.
وأوضحت الجامعة في بيان لها: “أنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول تغريدات مسيئة من قبل أحد منسوبي الجامعة فقد وجه مدير الجامعة بكف يد الموظف عن العمل واتخاذ الإجراءات النظامية في حقه والرفع للجهات المختصة في الدولة بهذا الخصوص، علما أن المذكور موظف بعقد مؤقت ولا يتقلد حاليا أي منصب إداري” .
وأكدت الجامعة أنها ستتصدى بكل حزم لأي أفكار منحرفة صادرة عن أي منسوب في الجامعة تخالف توجيهات الوطن أو تمس أمنة وقيادته.
وأشارت جامعة الملك عبدالعزيز إلى أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات النظامية في حق من تحصل منه مثل هذه التجاوزات.
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