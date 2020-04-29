شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الجزائرى يبحث مع نظيره التونسى جهود مكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائرى اتصالا هاتفيا مساء الثلاثاء من نظيره التونسى إلياس الفخفاخ.

وبحسب بيان لرئاسة الوزراء الجزائرية فقد تبادل جراد والفخاخ التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ووجّه كل منهما للآخر تمنياته بالتقدم والازدهار للبلدين.

وأشاد جراد والفخاخ بعلاقات الأخوة الـممتازة وروح التضامن الصادقة التي تتجدد باستمرار، على مر الأحداث والظروف، كما هو الحال في الظرف العالمي الراهن الذي يجتاحه فيروس كورونا.

كما تبادل المسؤولان وجهات النظر حول سبل ووسائل تطوير العلاقات الثنائية، مؤكدين رغبتهما الـمشتركة في إعطائها ديناميكية جديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الجزائرى يبحث مع نظيره التونسى جهود مكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.