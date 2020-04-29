الدول العربية تسجل ارتفاعاً ملحوظاً في التعافي من «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان، القاهرة:”الخليج 365”

لليوم الثاني على التوالي سجلت، أمس الثلاثاء، عدة دول في المنطقة ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، فيما يستعد الأردنيون للعودة إلى الشوارع بحذر اليوم الأربعاء، في حين حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من العودة خطوتين للوراء، في حال عدم الالتزام بالتعليمات والضوابط الصحية.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل ثماني وفيات جديدة بفيروس «كورونا» ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 152 حالة، فيما تم تسجيل 1266 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 20077 حالة، في حين تم تسجيل 253 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 2784.

بدوره، أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح، أمس، شفاء 164 حالة من «كورونا»، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت إلى 1176 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس، تسجيل 152 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات إلى 3440، فيما سجلت حالة وفاة واحدة.

وأعلنت سلطنة عُمان، أمس تسجيل 82 إصابة جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الحالات2131، وعشر وفيات، فيما تماثلت 364 حالة للشفاء.

وأعلنت قطر، أمس، أنها سجلت 677 إصابة جديدة بالفيروس، بذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى11921 حالة، فيما تماثلت 68 حالة للشفاء؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 1134 حالة.

وفي لبنان، تم تسجيل 7 حالات «كورونا» جديدة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 717.



لا إصابات ب«كورونا» في السجون المغربية

Advertisements



وأظهرت نتائج اختبارات للكشف عن «كورونا» خلو معظم السجون المغربية من الإصابات، بينما ارتفعت حصيلة المصابين في سجن ورزازات جنوبي البلاد إلى 303 حالات.

وكان المغرب، أعلن أمس، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 163 حالة، فيما تم تسجيل 126 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4246 حالة، في حين تم شفاء 44 حالة، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين إلى 739 حالة.



وفاة صحفي مصري بالوباء



وفي مصر، توفي الصحفي محمود رياض، إثر إصابته ب«كورونا»، أمس الأول الاثنين، ليصبح أول ضحايا المرض الفتاك بين الصحفيين في البلاد.

وأكدت مصر حرصها الشديد على تقديم الرعاية الطبية والصحية اللازمة للمهاجرين إليها واللاجئين.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكري أكد خلال اجتماع الدائرة المستديرة التي نظمتها مؤسسة «كيميت» عبر «الفيديو كونفرانس» لبحث تداعيات أزمة «كورونا» أن الحكومة المصرية عملت على ضمان عدم تعرض حياة المهاجرين واللاجئين في الأراضي المصرية لأي آثار مباشرة نتيجة ظهور الفيروس، كما لم تتخذ أي إجراءات لإعادة المهاجرين إلى دولهم، واستمرت في ضمان تضمينهم في الدعم المقدم وفي نظم الرعاية الصحية.



عبدالله الثاني: لا نريد العودة خطوتين للوراء



وأعلنت اللجنة الوطنية للأوبئة بالأردن، أمس، «استقرار الوضع الوبائي» في المملكة نتيجة الانخفاض في أعداد الإصابات المسجلة بكورونا.

وحذرت اللجنة من عدم اتباع معايير صحية مع عودة وسائل النقل العام وسيارات الأجرة والمركبات الخاصة للشوارع، اليوم الأربعاء، لأول مرة منذ بدء مواجهة «كورونا».

وشددت على تحميل 50% من عدد مقاعد الحافلات وارتداء الكمامات والقفازات واتباع التباعد اللازم، ووضع ساتر بين السائقين وركاب سيارات الأجرة، واعتماد أرقام فردية وزوجية لترتيب خروج المركبات الخاصة على أيام، وعدم تجاوز حدود كل محافظة إلاّ بتصاريح محددة.

وقال الملك عبد الله الثاني، إن الأردن لا يريد العودة خطوتين للوراء مع رجوع تدريجي للحياة. وذكر في مقال نشرته «واشنطن بوست» أمس، أن ما حدث من تداعيات للوباء فرصة لإعادة «ضبط العولمة»، والعمل معاً في مواجهة البطالة والمجاعة والفقر.

وأضاف: «كورونا هو تهديد يواجه كل قائد حول العالم، وإذا أردنا التغلب عليه، فعلينا أن نقوم بما قد يتعارض مع ما اعتدنا عليه بوضع السياسة والشعبية جانباً، وأن نقوم بعكس ما أمرنا به الطبيب، وذلك بأن نتقارب، وأن نعمل معاً لمواجهة هذا التهديد، ولتصبح غايتنا سلامة البشرية».

وأعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، أمس، تسجيل حالة وفاة ثامنة في المملكة، وعدم رصد إصابات جديدة، وارتفاع الشفاء إلى 358 متعافياً.

وأعلن وزير شؤون الإعلام أمجد العضايلة العودة للحظر الشامل الأسبوعي، بعد غد الجمعة، لمدة 24 ساعة حتى صباح السبت المقبل، وذلك لتسهيل إجراءات التعقب الوبائي، لافتاً لإدراج مكاتب المحاماة ضمن الفئات المسموح بمزاولتها المهنة، وتخفيف الحظر الجزئي على ثلاث محافظات إضافية، هي: عجلون ، ومأدبا ، وجرش ، بحيث يسمح بعودة الحياة والتنقل داخل حدودها.

بدورها ،أعلنت وزارة الصحة السودانية، أمس، تسجيل 43 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 318 حالة، فيما تم تسجيل ثلاث وفيات، ليرتفع المجموع إلى 25 حالة وفاة.