شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تعلن شفاء حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية، مساء الثلاثاء، شفاء حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -١٩)، بحسب ما ذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية للأنباء. وبذلك ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 21 حالة. Advertisements وفى السياق نفسه، قررت السلطات السورية اليوم، إلغاء قرار حظر التنقلات ضمن المحافظة الواحدة، التى كانت أعلنت عنها السلطات فى وقت سابق كإجراء احترازى لمنع تفشى فيروس كورونا فى البلاد، جاء ذلك نقلا عن العربية.

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