بومبيو: قلقون من إعلان المجلس الانتقالى الجنوبى فى اليمن الإدارة الذاتية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو الثلاثاء إن واشنطن قلقة بسبب إعلان المجلس الانتقالى الجنوبى، وهو جماعة انفصالية فى اليمن، الإدارة الذاتية للمناطق الخاضعة لسيطرته وحذر من أن مثل هذه الأفعال تهدد مساعى إحياء المحادثات السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين.
وقال بومبيو في بيان "مثل هذه التحركات الأحادية الجانب لا تسهم سوى في تفاقم عدم الاستقرار في اليمن. ندعو المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة جمهورية اليمن إلى معاودة التواصل ضمن العملية السياسية المنصوص عليها في اتفاق الرياض".
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