شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: تسيير رحلة استثنائيّة تقل 289 مسافراً كانوا عالقين بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجيّة العراقية أحمد الصحّاف عن تسيير السفارة العراقية لدى عمّان، بالتعاون مع الخطوط الجوية العراقية، رحلة استثنائيّة تُقِلّ (289) مُسافِراً عراقيّاً كانوا عالقين فى الأردن بسبب الحظر الشامل، وإغلاق المطارات.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية للأنباء "نينا ان عملية تسيير الرحلة تمت بحضور سفير العراق فى الأردن حيدر العذارى والكادر الدبلوماسى لتوديع المسافرين، وتيسير إجراءات سفرهم.

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