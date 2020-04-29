شكرا لقرائتكم خبر عن عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية: بخاخ ضيق التنفس لا يفطر الصائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور الشيخ عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ، أن بخاخ ضيق التنفس وأخذ الأكسجين لا يفطر الصائم.

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جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد في برنامج فتاوى على قناة السعودية حول استعمال البخاخ في نهار رمضان.

وقال عضو هيئة كبار العلماء السعودية: إن البخاخ ليس بطعام أو شراب بالتالي هو لا يفطر، مشيرًا إلى أنه عبارة عن غاز مضغوط يصل إلى الرئتين وليس إلى المعدة بالتالي لا يفطر.

واستكمل الشيخ المطلق بأن نفس الأمر ينطبق على أخذ الأكسجين بواسطة أجهزة التنفس الصناعي أو نحوها.